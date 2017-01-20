تنقل قانون الانتخابات في كل أروقة مجلس النواب على امتداد يومي الجلسة التشريعية الاربعاء والخميس، لكنه بقي خارج القاعة الكبرى للمجلس حيث مطبخ القوننة والصيرورة. ورغم تآكل المهل القانونية، مازالت أطراف عدة تتحدث عن مشاريع قوانين قابلة للبحث، لتبرر انسحابها من “القانون المختلط» بين الاكثري والنسبي تحت عنوان الوقوف على أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » عون مع قانون انتخاب يشجع على الاقتراع للأحزاب وليس للأفراد.. مصادر «التيار»: قانون انتخابي جديد.. ونظام نسبي
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