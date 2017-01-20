فيما احتشد أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، في الحفل الغنائي الأول له، عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، لوحظ الفرق الشاسع بين أعداد الجماهير التي حضرت وبين من حضروا عشية تنصيب باراك أوباما عام 2009، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وعرضت صحيفة إندبندنت البريطانية، أقراء المزيد من المصدر