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فرق شاسع بين حفلي تنصيب ترامب وأوباما يثير ضجة إعلامية

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

فيما احتشد أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، في الحفل الغنائي الأول له، عشية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، لوحظ الفرق الشاسع بين أعداد الجماهير التي حضرت وبين من حضروا عشية تنصيب باراك أوباما عام 2009، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وعرضت صحيفة إندبندنت البريطانية، أقراء المزيد من المصدر

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