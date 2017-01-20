الفوز التاريخي المفاجىء للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعاد تسليط الأضواء الدولية على حياته الشخصية والمهنية والتي كانت، حتى أعوام قليلة، تسير بخط مغاير ومختلف تماما عن توجهاته الحالية. شهدت بدايات حياة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب محطات تاريخية كانت في مجلمها قائمة على مبدأ الربح والخسارة في أقراء المزيد من المصدر