19-01-2017

بقلم حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM

شهد الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع تقلبات حادة. بعد انخفاضه بأكثر من 1٪ يوم الثلاثاء، تعافى مؤشر الدولار 0.9٪ من أدنى مستوياته. تراجعات يوم الثلاثاء جاءت على خلفية تصريحات ترامب عن قوة الدولار الأمريكي وتأثيره السلبي على الاقتصاد، هذا أدى الى اعتقاد بعد المتداولين بأن رالي الارتفاعات الأخير قد وصول الى نهايته، لكن رئيسة الفدرالي الأمريكي جنيت يلين إعادة الامل الى الثيران من جديد.

خطاب يلين يوم أمس لم يحدد جدول او وتيرة زمنية واضحة لرفع معدلات الفائدة، لكنها اشارت الى أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع الفائدة بضع مرات كل عام حتى 2019، وحذرت بأن التأخر في ذلك قد ينذر بتفجير مفاجأة أليمة في المستقبل. على الرغم من أنه لا يوجد تعريف واضع “لبضع مرات” لكن من المنطقي ان يكون الرفع ما بين مرتين وثلاث مرات في كل عام وهذا ما يجعل جميع البنوك المركزية الرئيسية خلف الفدرالي بأشواط.

البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم وجهة نظر يلين حيث أن التضخم في عام 2016 ارتفع بأسرع وتيرة في خمس سنوات. مؤشر أسعار المستهلكين قفز 0.3% في ديسمبر كانون الاول مخترقا مستهدف الفدرالي عند 2%، وإذا بقيت أسعار النفط فوق 50$ هذا التجاه من المرجح ان يستمر. وبذلك يتبقى فقط مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي دون مستهدف الفدرالي، لكن في حال تطبيق السياسات المالية المتوقعة من إدارة ترامب هذا من شأنه أن يغذي الارتفاع في الأسعار وبالتالي يترك الفدرالي مع خيرات قليلة ويضطره الى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما يدعم الدولار.

على المدى القصير سيبقى ترامب هو المحور الأساسي للمستثمرين وخطابه يوم التنصيب غدا الجمعة سيلعب دورا بارز في مسار الدولار. من المستبعد أن يكرر عبارة أن الدولار القوي يضر بالاقتصاد، لكن إذا خطابه تركز حول السياسات الحمائية أكثر من السياسات التحفيزية المالية فهذا من شأنه أن يضر بالدولار، اقله على المدى القصير.

البنك المركزي الأوروبي يجتمع اليوم ومن المرجح الحفاظ على سياسته النقدية دون تغيير بعد أن مدد وخفض مشتريات السندات الشهرية إلى 60 € من 80 € في اجتماعهم الأخير. على الرغم من أن القرار اليوم لن يغير شيء في السياسة النقدية، علينا الاستماع الى ما سيقوله محافظ البنك ماريو دراغي فيما يتعلق بالتحسن الأخير في البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو وخصوصا فيما يتعلق بالتضخم، لأن أي إشارة الى تضيق السياسة النقدية ستعطي دفعة ايجابية لليورو.

مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وصل الى اعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف، والتضخم لشهر ديسمبر ارتفع 1.12% وهذه أعلى قراءة منذ أغسطس 2013. أما التضخم في المانيا وصل الى 1.7%، حيث ارتفاع أسعار النفط لعب دورا بارزا. مما لا شك فيه أن هذا الامر سيخلق معركة بين رئيس البنك المركزي الالماني ويدمان ودراغي حول موعد انهاء السياسة النقدية المتساهلة. لكن دراغي لديه عدة أسباب لإبقاء السياسة النقدية متساهلة في الوقت الراهن خصوصا وأن المخاطر السياسية سوف تكثف في الشهرين المقبلين مع الانتخابات الرئاسية في كل من فرنسا وألمانيا وهولندا. لكن ما ان ننتهي من المخاطر السياسة أعتقد بأن المركزي الأوروبي سيأخذ الاتجاه المعاكس، وبالتالي اليورو قد يستمر تحت بعض الضغط على المدع القصير.

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