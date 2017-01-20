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نائبة تقيد نفسها احتجاجًا على “صلاحيات أردوغان”

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

قيدت نائبة تركية نفسها في منصة بالبرلمان، احتجاجًا على تعديلات دستورية مثيرة للجدل من شأنها أن تعطي صلاحيات إضافية لـ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وربطت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا يدها في ميكروفون على المنصة، الخميس، مما اضطر نائب رئيس البرلمان لوقف مناقشة مشروع التعديلات مؤقتا. وبدت المداولات بشأن المقترحات متوترة، أقراء المزيد من المصدر

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