نائبة تقيد نفسها احتجاجًا على “صلاحيات أردوغان”

قيدت نائبة تركية نفسها في منصة بالبرلمان، احتجاجًا على تعديلات دستورية مثيرة للجدل من شأنها أن تعطي صلاحيات إضافية لـ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وربطت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا يدها في ميكروفون على المنصة، الخميس، مما اضطر نائب رئيس البرلمان لوقف مناقشة مشروع التعديلات مؤقتا. وبدت المداولات بشأن المقترحات متوترة، أقراء المزيد من المصدر