آخر الأخبار
Home » لبنان » وهاب: ‏عبد الهادي المقدم بعث بماكينات حماية لأبو ظبي ورفضتها لأن مواصفاتها سيئه وما نتمناه أن لا يركبها عندنا فهي في المطار منذ ١٠ أشهر

وهاب: ‏عبد الهادي المقدم بعث بماكينات حماية لأبو ظبي ورفضتها لأن مواصفاتها سيئه وما نتمناه أن لا يركبها عندنا فهي في المطار منذ ١٠ أشهر

Posted by on January 20, 2017 0 Comment

وئام وهاب عبر تويتر: ‏عبد الهادي المقدم بعث بماكينات حماية لأبو ظبي ورفضتها لأن مواصفاتها سيئه وما نتمناه أن لا يركبها عندنا فهي في المطار منذ ١٠ أشهر. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com