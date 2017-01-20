وئام وهاب عبر تويتر: ‏عبد الهادي المقدم بعث بماكينات حماية لأبو ظبي ورفضتها لأن مواصفاتها سيئه وما نتمناه أن لا يركبها عندنا فهي في المطار منذ ١٠ أشهر. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي أقراء المزيد من المصدر