‏رئيس بلدية بريتال لأهالي المخطوف ريشا: ما جرحكم يجرحنا ونطالب الدولة بإنهاء هذه الحالة الشاذة التي تأخذ بلدتنا الى مكان عكس ما هي عليه أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين الوفيات الى ازدياد أقراء المزيد من المصدر