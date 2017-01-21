نظمت منظمة التحرير فلسطين في صيدا، اعتصاما جماهيريا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عند مدخل مخيم عين الحلوة، دعما لأهالي “ام الحيران” والجليل والنقب في فلسطين المحتلة ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، شارك فيه عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان والاتحادات والمنظمات الشعبية وفاعليات ووجهاء المخيم. وألقى كلمة أقراء المزيد من المصدر