نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى كشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ملقاة عارية الجسد داخل جوال بمنطقة اللبان، تبين أن وراء مرتكبى الواقعة حارس عقار وزوجته قاما بتعذيبها حتى الموت بسبب بكاءها الشديد وتبولها اللاإرادي. كان اللواء عادل التونسي، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من اللواء أقراء المزيد من المصدر