آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » الأمن يكشف غموض العثور على جثة طفلة عارية داخل جوال بالإسكندرية

الأمن يكشف غموض العثور على جثة طفلة عارية داخل جوال بالإسكندرية

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى كشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ملقاة عارية الجسد داخل جوال بمنطقة اللبان، تبين أن وراء مرتكبى الواقعة حارس عقار وزوجته قاما بتعذيبها حتى الموت بسبب بكاءها الشديد وتبولها اللاإرادي. كان اللواء عادل التونسي، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من اللواء أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com