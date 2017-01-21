‏⁧‫صوت‬⁩ لبنان :المطران نصار راعي ابرشية صيدا للموارنة تبلغ رسالة من الفاتيكان بضرورة التنحي عن ادارة الابرشية في مهلة اقصاها 25 الشهر الجاري. ‏وسيعقد اجتماع اليوم بين البطريرك الراعي و المطران مطرعلى خلفية الرسالة التي تلقاها المطران نصار من الفاتيكان بضرورة تنحيه عن ادارة الابرشية. وكانت الديار كتبت: أقراء المزيد من المصدر