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المطران نصار راعي ابرشية صيدا للموارنة تبلغ من الفاتيكان بضرورة التنحي 

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

‏⁧‫صوت‬⁩ لبنان :المطران نصار راعي ابرشية صيدا للموارنة تبلغ رسالة من الفاتيكان بضرورة التنحي عن ادارة الابرشية في مهلة اقصاها 25 الشهر الجاري. ‏وسيعقد اجتماع اليوم بين البطريرك الراعي و المطران مطرعلى خلفية الرسالة التي تلقاها المطران نصار من الفاتيكان بضرورة تنحيه عن ادارة الابرشية. وكانت الديار كتبت: أقراء المزيد من المصدر

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