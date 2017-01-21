صوت لبنان :المطران نصار راعي ابرشية صيدا للموارنة تبلغ رسالة من الفاتيكان بضرورة التنحي عن ادارة الابرشية في مهلة اقصاها 25 الشهر الجاري. وسيعقد اجتماع اليوم بين البطريرك الراعي و المطران مطرعلى خلفية الرسالة التي تلقاها المطران نصار من الفاتيكان بضرورة تنحيه عن ادارة الابرشية. وكانت الديار كتبت: أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » المطران نصار راعي ابرشية صيدا للموارنة تبلغ من الفاتيكان بضرورة التنحي
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!