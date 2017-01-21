فشلت الطائرة الحكومية التي تقل الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، في الهبوط بمطار بالم سبرينج بولاية كاليفورنيا وظلت تحلق في الجو لمدة 40 دقيقة، قبل أن يتم تحويل مسارها للهبوط في قاعدة ريفير سايد الجوية على مسافة 44 ميلا من المطار. وكان الرئيس السابق “أوباما” في طريقه لقضاء إجازته العائلية، أقراء المزيد من المصدر