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بلدية زحلة معلقة وتعنايل هنأت ريشا على عودته سالما: عسى ان يتحرر بلدنا من المجرمين المستهترين بحياة الوطن

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

تقدمت بلدية زحلة معلقة وتعنايل بالتهاني من السيد سعد ريشا وعائلته بعودته سالما، وتمنت في بيان “ان تكون ساعات الشدة التي مر بها انطلاقة جديدة واملا جديدا بوطن سالم معافى حيث كرامة الانسان وامنه فوق كل اعتبار”. وشكرت جميع الزحليين والبقاعيين “الذين اظهروا وبالفعل عن تضامن وتماسك العائلة البقاعية أقراء المزيد من المصدر

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