تقدمت بلدية زحلة معلقة وتعنايل بالتهاني من السيد سعد ريشا وعائلته بعودته سالما، وتمنت في بيان “ان تكون ساعات الشدة التي مر بها انطلاقة جديدة واملا جديدا بوطن سالم معافى حيث كرامة الانسان وامنه فوق كل اعتبار”. وشكرت جميع الزحليين والبقاعيين “الذين اظهروا وبالفعل عن تضامن وتماسك العائلة البقاعية أقراء المزيد من المصدر