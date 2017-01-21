تسليم السلطة بالبيت الأبيض أيضا عبر تويتر بعد سحب حساب أوباما وزوجته وتسجيله بمتابعيه لترامب وزوجته. ‏ أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخابات“النازيون الجدد” توجّه دعوة للتظاهر بالأسلحة ضد اليهود في أمريكاقتلى وجرحى بإطلاق نار في أقراء المزيد من المصدر