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 تسليم السلطة بالبيت الأبيض أيضا عبر تويتر 

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

تسليم السلطة بالبيت الأبيض أيضا عبر تويتر بعد سحب حساب أوباما وزوجته وتسجيله بمتابعيه لترامب وزوجته. ‏ أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخابات“النازيون الجدد” توجّه دعوة للتظاهر بالأسلحة ضد اليهود في أمريكاقتلى وجرحى بإطلاق نار في أقراء المزيد من المصدر

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