عاجل: القوى الامنية إحبطت عملية إنتحارية في شارع الحمراء في بيروت بعملية مشتركة بين مديرية الإستخبارات وفرع المعلومات. وقد اعتقل المنفذ قبل دخوله الى احد المطاعم وهو يرتدي حزاما ناسفا. معلومات للLBCI الانتحاري هو من الجنسية الفلسطينية كان يحاول دخول مقهى الكوستا في لحمرا, ايضا القوى الأمنية نفت للـLBCI وجود أقراء المزيد من المصدر
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