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عاجل: إحباط عملية إنتحارية في شارع الحمرا في بيروت

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

عاجل: القوى الامنية إحبطت عملية إنتحارية في شارع الحمراء في بيروت بعملية مشتركة بين مديرية الإستخبارات وفرع المعلومات. وقد اعتقل المنفذ قبل دخوله الى احد المطاعم وهو يرتدي حزاما ناسفا. معلومات للLBCI الانتحاري هو من الجنسية الفلسطينية كان يحاول دخول مقهى الكوستا في لحمرا, ايضا القوى الأمنية نفت للـLBCI وجود أقراء المزيد من المصدر

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