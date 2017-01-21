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عاجل: إحباط عملية إنتحارية في شارع الحمراء في بيروت

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

عاجل: القوى الامنية إحبطت عملية إنتحارية في شارع الحمراء في بيروت بعملية مشتركة بين مديرية الإستخبارات وفرع المعلومات. وقد اعتقل المنفذ قبل دخوله الى احد المطاعم وهو يرتدي حزاما ناسفا. سنوافيكم بالتفاصيل أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديومباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 أقراء المزيد من المصدر

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