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عاجل.. البنتاغون: ضربة جوية امريكية تؤدي الى مقتل اكثر من 100 فرد من القاعدة في سوريا

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

عاجل.. البنتاغون: ضربة جوية امريكية تؤدي الى مقتل اكثر من 100 فرد من القاعدة في سوريا أخبار قد تهمكأطباء بلا حدود تطالب تركيا باستقبال 100 ألف لاجىء من سوريارياض سلامة يؤكد اقفال 100 حساب مرتبط بـ”حزب الله” العثور على 100 جثة مقطوعة الرأس جنوب الموصلإنقاذ سيناء من انفجار 100 كيلو أقراء المزيد من المصدر

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