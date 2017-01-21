عاجل: الشرطة التركية تطلق النار على مشتبه به في منطقة اسنيورت في اسطنبول كان يحمل حقيبة تحمل قنبلة يدوية أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر
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