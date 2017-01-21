عاجل: القوات الاسرائيلية تعتقل شاباً من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية ، وسط إطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين قبل قليل . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة أقراء المزيد من المصدر