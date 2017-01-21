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عاجل: انفجار في مخيم للاجئين السوريين على الحدود الأردنية

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

سورية.. المرصد: انفجار في مخيم للاجئين السوريين على الحدود الأردنية. أفادت مصادر محلية سورية اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة فى سوق بمخيم الركبان للاجئين داخل الأراضى السورية قرب الحدود الأردنية. وقالت مصادر لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية ” أن السيارة استهدفت السوق الرئيسى داخل الساتر أقراء المزيد من المصدر

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