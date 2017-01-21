عاجل: “الخارجية» البريطانية تحذر رعاياها من احتمال وقوع أعمال إرهابية في الكويت، وتوصيهم بالابتعاد عن “الجهراء» و “جليب الشيوخ». دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، رعاياها فى الكويت إلى الحذر من احتمال وقوع اعتداءات “إرهابية”. وقال موقع وزارة الخارجية البريطانية فى بيان له، اليوم السبت، دعت رعاياها إلى “اتخاذ أقراء المزيد من المصدر