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عاجل: بريطانيا تحذر رعاياها من  أعمال إرهابية في الكويت

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

عاجل: “الخارجية» البريطانية تحذر رعاياها من احتمال وقوع أعمال إرهابية في الكويت، وتوصيهم بالابتعاد عن “الجهراء» و “جليب الشيوخ» أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة أقراء المزيد من المصدر

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