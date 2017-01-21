عاجل: نقلا عن الإعلام العبري :هجوم مسلح يستهدف موكب قائد كبير في مديرية أمن شمال سيناء، غرب العريش وإصابته وإصابة أحد مرافقيه بجراح حرجة. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ أقراء المزيد من المصدر