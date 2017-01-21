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قصة سيدتين مسيحيتين بقيتا تحت حكم داعش في  تلكيف لأكثر من سنتين

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

بعد سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” #داعش، على قضاء تلكيف شمال شرق #الموصل، نزح أغلب سكانه من المسيحيين الى مناطق أخرى، باستثناء سيدتين، وعلى الرغم من استعادة القوات العراقية للمدينة، لكنهما لا تزالان مصدومتين وغير مصدقتين لانتهاء حكم التنظيم بعد. برناديت وصبرية، تعانيان الآن من وضع نفسي صعب، بعد أن بقيتا أقراء المزيد من المصدر

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