سنوفر المباشر مباراة دبا الفجيره و بني ياس يلتقي فريقا دبا وبني ياس في الساعة الثالثة وخمس دقائق من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الاسبوع الـ15 من الدوري الإماراتي. يحتل دبا المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، ويأتي بني ياس المركز الـ14 برصيد 5 نقاط. مباشر مباراة دبا الفجيرة و أقراء المزيد من المصدر
Home » رياضة » مباشر مباراة دبا الفجيره و بني ياس مباشر اليوم 21-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي
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