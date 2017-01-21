سنوفر المباشر مباراة دبا الفجيره و بني ياس يلتقي فريقا دبا وبني ياس في الساعة الثالثة وخمس دقائق من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الاسبوع الـ15 من الدوري الإماراتي. يحتل دبا المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، ويأتي بني ياس المركز الـ14 برصيد 5 نقاط. مباشر مباراة دبا الفجيرة و أقراء المزيد من المصدر