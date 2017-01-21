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مباشر مباراة دبا الفجيره و بني ياس مباشر اليوم 21-1-2017 دوري الخليج العربي الاماراتي

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

سنوفر المباشر مباراة دبا الفجيره و بني ياس يلتقي فريقا دبا وبني ياس في الساعة الثالثة وخمس دقائق من مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الاسبوع الـ15 من الدوري الإماراتي. يحتل دبا المركز الـ13 برصيد 6 نقاط، ويأتي بني ياس المركز الـ14 برصيد 5 نقاط. مباشر مباراة دبا الفجيرة و أقراء المزيد من المصدر

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