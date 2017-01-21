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مباشر مباراة ريال مدريد و ملغا بث مباشر السبت 21-1-2017 الدوري الاسباني الدرجة الأولى 2017

Posted by on January 21, 2017 0 Comment

يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ملقا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” . ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الترتيب العام برصيد 40 نقطة ولديه لقاء مؤجل أمام فالنسيا بفارق نقطة عن إشبيلية , في أقراء المزيد من المصدر

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