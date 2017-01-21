يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق ملقا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” . ويحتل فريق ريال مدريد صدارة الترتيب العام برصيد 40 نقطة ولديه لقاء مؤجل أمام فالنسيا بفارق نقطة عن إشبيلية , في أقراء المزيد من المصدر