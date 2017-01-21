هاجم مسلح مجهول الشرطة اليوم السبت، في ثالث هجوم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إسطنبول، وفق ما نقلت ”رويترز” عن وكالة دوغان التركية الخاصة للأنباء. ويأتي هجوم السبت بعد هجومين على مقر الشرطة، ومكتب لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ، حيث قالت الوكالة إنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا أقراء المزيد من المصدر