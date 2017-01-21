امتلأ موقع “تويتر” بمئات التغريدات للتعليق على النظرات الحادة والغريبة لسيدة أميركا الأولى، ميشال أوباما، أثناء خطاب الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، الجمعة، ضمن مراسم التنصيب الرسمية. فمع بداية اليوم، كانت وجوه أفراد عائلة أوباما تكسوها الابتسامات، بينما رحبوا بالعائلة الجديدة القادمة إلى البيت الأبيض. إلا أنه يبدو أن الأمور أقراء المزيد من المصدر