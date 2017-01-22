“وثالثهما الشيطان”.. عبارة لخصت حكاية من حكايات الممارسات الشاذة عن الفطرة الإنسانية، وكشفت نهايتها جريمة العشق المحرم الذي انتهى بمقتل العشيق على يد عشيقته وزوجها، بمنطقة مصر القديمة. وكان العميد عبدالعزيز سليم مفتش مباحث جنوب القاهرة تلقى بلاغاً من رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة يفيد العثور على شخص متوفي أقراء المزيد من المصدر