مصدر عسكري للLBCI: الهوية التي عثر عليها بحوزة الإنتحاري صحيحة واستخبارات الجيش صادرت جهاز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه خلال مداهمة منزله أخبار قد تهمكمقتل حسن حيكو وإصابة زوجته وطفليه في حادث سير على طريق العبوديةقيادة الجيش تنعي الرقيب أول الشهيد وسيم الحاجتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات أقراء المزيد من المصدر