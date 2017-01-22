اختار رجل الأعمال السعودي مسلط أبو ثنين السبيعي جريدة “الجزيرة” السعودية اليومية وسيلة ليوجه رسالة تهنئة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب. السبيعي حجز الصفحة الأخيرة كاملة من الجريدة المذكورة وبالألوان والتي يبلغ حجزها بحسب قائمة الإعلانات التي تداولها سعوديون على الشبكات الاجتماعية مبلغ 76 ألف ريال أي ما يقابله 20 أقراء المزيد من المصدر