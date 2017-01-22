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سعودي متهم بقتل عجوز ألمانية وقع بمؤامرة دينية

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

قامت إحدى المحاكم بمدينة هليبرون الألمانية بتوجيه تهمة القتل العمد للاجئ مسلم، يدَّعي أنه سعودي الجنسية؛ لكنه لم يقدم أي أوراق رسمية تثبت صحة مزاعمه. وذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية (21 يناير 2017)، أن سيدة مسنة ألمانية، كاثوليكية المذهب، قتلت على يد عشريني مهاجر، تحت عنوان “مهاجر سعودي يقتل مسنة كاثوليكية أقراء المزيد من المصدر

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