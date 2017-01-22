قامت إحدى المحاكم بمدينة هليبرون الألمانية بتوجيه تهمة القتل العمد للاجئ مسلم، يدَّعي أنه سعودي الجنسية؛ لكنه لم يقدم أي أوراق رسمية تثبت صحة مزاعمه. وذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية (21 يناير 2017)، أن سيدة مسنة ألمانية، كاثوليكية المذهب، قتلت على يد عشريني مهاجر، تحت عنوان “مهاجر سعودي يقتل مسنة كاثوليكية أقراء المزيد من المصدر