وجهت حركة طالبان اليوم الأحد، تحذيرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضته على سحب قواته من أفغانستان تحت طائلة التعرض “لهزيمة تاريخية مخزية”. وفي بيان بالإنجليزية نشر على موقع المتمردين وعلى تويتر، وصفت طالبان الرئيس الأمريكي الجديد، بأنه “لغز بالنسبة إلى الأمريكيين ومليارات من الناس”، وفق ما نقل موقع سايت أقراء المزيد من المصدر