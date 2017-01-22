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عاجل: البيت الأبيض في “المراحل الأولى” لمناقشة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

عاجل: البيت الأبيض يقول إنه في “المراحل الأولى” لمناقشة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر أقراء المزيد من المصدر

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