عاجل: السلطات التركية تلقي القبض على الإرهابي المشتبه بمشاركته في تنفيذ الهجومين على مقري حزب “العدالة والتنمية” ،ومديرية الأمن ب إسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان – ميشال الزبيديعاجل.. أقراء المزيد من المصدر
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