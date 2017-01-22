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عاجل: القبض على المشتبه بمشاركته في الهجومين على مقري حزب “العدالة والتنمية” ،ومديرية الأمن ب إسطنبول

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

عاجل: السلطات التركية تلقي القبض على الإرهابي المشتبه بمشاركته في تنفيذ الهجومين على مقري حزب “العدالة والتنمية” ،ومديرية الأمن ب إسطنبول أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. أقراء المزيد من المصدر

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