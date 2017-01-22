اليوم.. “أتلانتا” و”سامبدوريا” في الدوري الإيطالي Atalanta-Sampdoria مباشر مباراة أتالانتا و سامبدوريا الاحد 22-1-2017 الجولة 21 ضمن الدوري الايطالي 2016 – 2017 يلتقي فريقا أتلانتا وسامبدوريا في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي. يحتل أتلانتا المركز السابع برصيد 35 نقطة، ويأتي سامبدوريا أقراء المزيد من المصدر