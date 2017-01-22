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مباشر مباراة باير ليفركوزن و هيرتا برلين الاحد 22-1-2017 الجولة 17 ضمن الدوري الألماني 2016 – 2017

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

مباشر مباراة باير ليفركوزن و هيرتا برلين الاحد 22-1-2017 الجولة 17 ضمن الدوري الألماني 2016 – 2017, Bayer Leverkusen Hertha Berlin يلتقي فريقا باير ليفركوزون وهيرتا برلين في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الألماني. ويحتل فريق باير ليفركوزون المركز التاسع برصيد أقراء المزيد من المصدر

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