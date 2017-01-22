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 مسيرات “القبعات الوردية” تجتاح أمريكا تنديدًا بتولى ترامب الرئاسة

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

فى طريقة جديدة للتعبير عن مناهضتهم للرئيس الأمريكى الجديد “دونالد ترامب” وتمييزه العنصرى تجاه السيدات ، انطلقت أمس مسيرات حاشدة بمختلف الولايات نظمتها نساء من داخل أمريكا وخارجها تحت شعار مشروع “بوسى”. وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن المشروع انطلقت منذ عطلة عيد الشكر بواشنطن، حيث قررت مجموعة من النساء أقراء المزيد من المصدر

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