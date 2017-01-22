فى طريقة جديدة للتعبير عن مناهضتهم للرئيس الأمريكى الجديد “دونالد ترامب” وتمييزه العنصرى تجاه السيدات ، انطلقت أمس مسيرات حاشدة بمختلف الولايات نظمتها نساء من داخل أمريكا وخارجها تحت شعار مشروع “بوسى”. وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن المشروع انطلقت منذ عطلة عيد الشكر بواشنطن، حيث قررت مجموعة من النساء أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مسيرات “القبعات الوردية” تجتاح أمريكا تنديدًا بتولى ترامب الرئاسة
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