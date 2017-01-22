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مصادر : انتحاري الحمرا لبناني يدعي عمر العاصي من صيدا مواليد الـ92

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

مصادر عسكرية للـLBCI: انتحاري الحمرا لبناني الجنسية يدعي عمر العاصي من صيدا ومن مواليد الـ92 أخبار قد تهمكعاجل: اغتيال ممثل روسيا لدى حلف الناتو يفس شانديلون في بلجيكا عاجل : الرئيس الامريكي السابق جورج بوش الأب 92 عاما يدخل المستشفى في هيوستنتصدر لائحة بلدة بعبدا اللويزة بنسبة 92% وفاة قائد أقراء المزيد من المصدر

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