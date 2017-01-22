معلومات للLBCI: الانتحاري اللبناني المشتبه به شارك في أحداث عبرا وبحقه مذكرات رصد وتوقيف وهو من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدوره. أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في 2017احمد أقراء المزيد من المصدر