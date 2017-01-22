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‏استخبارات الجيش تداهم منزل الإنتحاري  في شرحبيل – صيدا

Posted by on January 22, 2017 0 Comment

‏استخبارات الجيش تداهم في هذه الأثناء منزل الإنتحاري الذي عثر بحوزته على هوية لبنانية تحمل اسم عمر العاصي في شرحبيل – صيدا أخبار قد تهمكحسون يترحم على “الأسد” أمام جنوده الجرحى (فيديوحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفيديو… ماغي فرح تتوقع موت 4 علماء في أقراء المزيد من المصدر

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