أعلنت سيدة أميركية، الأحد 22 يناير، الهجرة من بلادها، في أول واقعة من نوعها، بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، هرباً من “العنصرية”. وحصلت الأميركية مارشا سكاربورغ ( 69 عاماً)، وهي صحفية وعملت كمساعد مخرج سينمائي، بالفعل على تأشيرة الإقامة في إسبانيا. وقالت “سكاربورغ”، في حديث لصحيفة “الموندو” أقراء المزيد من المصدر