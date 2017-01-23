أعلنت سيدة أميركية، الأحد 22 يناير، الهجرة من بلادها، في أول واقعة من نوعها، بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، هرباً من “العنصرية”. وحصلت الأميركية مارشا سكاربورغ ( 69 عاماً)، وهي صحفية وعملت كمساعد مخرج سينمائي، بالفعل على تأشيرة الإقامة في إسبانيا. وقالت “سكاربورغ”، في حديث لصحيفة “الموندو” أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » أول أمريكية تهاجر هرباً من ترامب.. حصلت على إقامة في أوروبا وهذا ما تنبأت به
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