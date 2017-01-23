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الجيش تسلم معدات هبة من الوحدة الإيطالية ممثل قهوجي نوه بالتعاون بين الجيش والقوات الدولية

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

أقيم ظهر اليوم، في ثكنة بنوا بركات – صور، حفل تسلم كمية من المعدات والتقنيات الخاصة بتجهيز مركز لإدارة الأزمات، مقدمة هبة من الوحدة الإيطالية لمصلحة الجيش اللبناني. حضر الحفل ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن خليل الجميل، وقائد القطاع الغربي في قوات الأمم أقراء المزيد من المصدر

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