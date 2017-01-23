العثور على جثث 10 مهاجرين على شواطئ ماليزيا أخبار قد تهمكعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين العراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةحملة بيئية في طرابلسروسيا: “الهدنة الإنسانية” الخميس في حلب ستستمر 11 ساعةالعثور أقراء المزيد من المصدر