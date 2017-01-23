عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني مؤتمرا صحافيا تحت عنوان “بيروت اليوم وبكرا”، في متحف سرسق، بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، النائبين عاطف مجدلاني وعمار حوري، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت وعدد أقراء المزيد من المصدر