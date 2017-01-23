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المشنوق: بالشغف والشقاء يمكن تحقيق مشاريع بيروت 2020 وعيتاني عرض انجازات المجلس البلدي

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني مؤتمرا صحافيا تحت عنوان “بيروت اليوم وبكرا”، في متحف سرسق، بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، النائبين عاطف مجدلاني وعمار حوري، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، إضافة إلى أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت وعدد أقراء المزيد من المصدر

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