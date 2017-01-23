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انتهاء اليوم الأول من محادثات أستانة ومن المتوقع إعداد وثيقة مشتركة غدا

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

مصدر لـ”رويترز”: انتهاء اليوم الأول من محادثات أستانة ومن المتوقع أن تعمل الدول الراعية للمحادثات على إعداد وثيقة مشتركة محتملة غدا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – أقراء المزيد من المصدر

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