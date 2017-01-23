مصدر لـ”رويترز”: انتهاء اليوم الأول من محادثات أستانة ومن المتوقع أن تعمل الدول الراعية للمحادثات على إعداد وثيقة مشتركة محتملة غدا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتبين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – أقراء المزيد من المصدر