تخفيض الميزانية العسكرية يسلب الجيش البريطاني إمكانية أن تكون قوة قتالية فعالة. هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه الخبراء من مركز التحليل التاريخي ودراسة الصراع (CHACR)، ويكتب صحيفة ديلي ميل في الأحد يناير 22. “التخفيضات في الإنفاق على الدفاع يؤدي ذلك إلى حقيقة أن وحدة قتالية في الجيش البريطاني الوحيد أقراء المزيد من المصدر