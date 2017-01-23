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تنبأ ديلي ميل الروسية الانتصار على الجيش البريطاني في يوم واحد

Posted by on January 23, 2017 0 Comment

تخفيض الميزانية العسكرية يسلب الجيش البريطاني إمكانية أن تكون قوة قتالية فعالة. هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه الخبراء من مركز التحليل التاريخي ودراسة الصراع (CHACR)، ويكتب صحيفة ديلي ميل في الأحد يناير 22. “التخفيضات في الإنفاق على الدفاع يؤدي ذلك إلى حقيقة أن وحدة قتالية في الجيش البريطاني الوحيد أقراء المزيد من المصدر

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