قال مصدر أمنى فى محافظة كركوك، الأحد، بأن تنظيم “داعش” الإرهابى، أعدم سبعة أشخاص دهسا بجرافة، فيما أقتلع قلب شخص ثامن وهو حى جنوب غربى المحافظة. وقال المصدر، إن “داعش استخدم جرافة فى إعدام 7 أشخاص، اتهمهم بالتخابر مع القوات الحكومية، حيث سحقهم بالجرافة وهم أحياء”، مبينا أن “من بين أقراء المزيد من المصدر