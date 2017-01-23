اشارت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، في بيان بعد اجتماعها في مقر الرابطة في بيروت، الى انه “بعد ان استبشرنا خيرا بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، جاءت الخيبة مضاعفة حين أقر السادة النواب قانون تعديل مخصصات أسرهم بعد وفاتهم برفعها من 75% الى 100%، دون أن ينبسوا ببنت شفة أقراء المزيد من المصدر