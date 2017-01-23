عاجل: ترمب يوقع رسميا قرار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ. وكانت ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا اليوم الاثنين، يعلن فيه عن خطته للانسحاب من اتفاقية تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ. وقال الصحيفة الأمريكية – في أقراء المزيد من المصدر