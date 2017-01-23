نشر موقع “نيوز وان” العبري تقريرا كشف فيه بعض الحقائق عن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحا أنه فيما يتعلق بالمبدأ، فترامب يمكنه أن يدعم سياسة ويعارض شخص، ومن الممكن دعم العمليات ورفض النتائج، لذا ترامب رجل خطير بالنسبة للولايات المتحدة والعالم. وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته أقراء المزيد من المصدر